Monte Carlo: Rafael Nadal, succes cu emotii - Kyle Edmund l-a "chinuit" pe iberic

Nadal a inceput perfect partida cu Kyle, aratand ca i-a fost atat de dor sa joace pe zgura, suprafata sa favorita. Britanicul (aflat la prima intalnire directa cu Rafa) nu a stiut in primul set ce se intampla cu el, iar ibericul a castigat cu 6-0, scutindu-ne de alte comentarii.Setul al doilea a inceput in aceleasi coordonate, iar Rafa a facut break-ul la 1-1. Din game-ul al patrulea, lucrurile s-au schimbat, spre surprinderea tuturor: Kyle a facut pasul in fata, nu i-a mai dat timp de reactie lui Nadal si a "biciuit" incredibil mingea cu dreapta. Britanicul a intors soarta setului si s-a distantat la 4-2. Dupa un moment de ratacire, Rafa a egalat la 4, iar apoi s-a mers cap la cap cu serviciul pana la 6-5, moment in care Edmund a fost mai proaspat si mai inspirat, iar setul i-a revenit cu 7-5.Dupa ce a salvat o minge de break la 2-1, Nadal a castigat contra serviciului la 2-2, insa ibericul nu a putut mentine ritmul, iar Kyle a bifat rebreak-ul la zero (3-3). Game-urile de serviciu au devenit o povara pentru britanic, iar Nadal a mai reusit un break (4-3).Aflata pe un usor val de incredere, Rafa nu a mai scapat fraiele partidei, incheind disputa chiar pe serviciul adversarului (6-3), dupa doua ore si 19 minute de la primul punct jucat.Pentru un loc in sferturi, Rafa se va lupta cu Alexander Zverev (Germania - locul 20 ATP). Cei doi s-au mai intalnit de doua ori, scorul fiind 2-0 pentru spaniol. De fiecare data Nadal a avut parte de meciuri foarte grele impotriva talentatului Alexander (Indian Wells 2016: 6-7(8), 6-0, 7-5 si Australian Open 2017: 4-6, 6-3, 6-7(5), 6-3, 6-2).4-Rafa Nadal - Kyle Edmund 6-0 5-7 6-311-Lucas Pouille - Paolo Lorenzi 6-2 6-41-Andy Murray - Gilles Muller 7-5 7-55-Marin Cilic - Jeremy Chardy 6-3 6-015-Albert Ramos - Carlos Berlocq 6-2 6-214-Alexander Zverev - Feliciano Lopez 6-0 6-49-Tomas Berdych - Tommy Haas 3-6 6-1 6-413-Pablo Carreno - Karen Khachanov 6-4 6-43-Stan Wawrinka - Jiri Vesely 6-2 4-6 6-26-Dominic Thiem - Robin Haase 6-3 6-2.Castigatorul turneului de categorie Masters va primi 1000 de puncte in ierarhia ATP si un cec in valoare de €820,035, in timp ce finalistul va incasa €402,080 si 600 de puncte. Ultimul campion este Rafael Nadal (n.r. in 2016) - ibericul detine recordul de titluri in Principat - 9 (intre 2005 si 2012, Rafa a castigat toate trofeele). Competitia este dotata cu premii totale in valoare de €4,273,775.