Monte Carlo: Novak Djokovic, in turul trei dupa un meci epuizant cu Gilles Simon (6-3, 3-6, 7-5)

Simon a returnat cu "incapatanare" de pe linia de fund, reusind sa faca fata loviturilor aspre ale lui Nole. Vazand "zidul" cu care se lupta, "Djokerul" a variat, a recurs si la multe slice-uri si lob-uri, insa francezul a avut raspuns de cele mai multe ori.Francezul a avut sansa sa la un moment dat, atunci cand a reusit break-ul la 2-2 in decisiv. Nole a trecut insa la nivelul superior de concentrare, iar situatia nu i-a scapat de sub control (3-3). La 5-4, Simon a servit pentru castigarea partidei, insa nu a profitat nici de aceasta sansa importanta (a fost pasiv, iar Nole a ramas in meci).Djokovic a inchis meciul dupa doua ore si 30 de minute de la primul punct jucat.A fost succesul cu numarul 11 pentru Nole in fata lui Gilles, dintr-un total de 12 intalniri directe.2-Novak Djokovic - Gilles Simon 6-3 3-6 7-5Adrian Mannarino - 7-Jo-Wilfried Tsonga 6-7(3) 6-2 6-3Jeremy Chardy - Borna Coric 7-6(3) 3-6 6-3Feliciano Lopez - Daniil Medvedev 7-6(6) 7-5Carlos Berlocq - Pierre-Hugues Herbert 3-6 6-2 6-1Jiri Vesely - Mischa Zverev 7-6(3) 6-3Karen Khachanov - Nicolas Mahut 6-2 6-4Tommy Haas - Benoit Paire 6-2 6-3Paolo Lorenzi - Marcel Granollers 6-2 6-4Jan-Lennard Struff - Casper Ruud 6-4 6-411-Lucas Pouille - Ryan Harrison 6-2 6-4Robin Haase - Damir Dzumhur 6-3 6-2Gilles Muller - Tommy Robredo 6-2 6-2.Castigatorul turneului de categorie Masters va primi 1000 de puncte in ierarhia ATP si un cec in valoare de €820,035, in timp ce finalistul va incasa €402,080 si 600 de puncte. Ultimul campion este Rafael Nadal (n.r. in 2016) - ibericul detine recordul de titluri in Principat - 9 (intre 2005 si 2012, Rafa a castigat toate trofeele). Competitia este dotata cu premii totale in valoare de €4,273,775.