WTA: Serena Williams va reveni de saptamana viitoare pe locul intai in lume

In calendarul din acest an, Porsche Tennis Grand Prix incepe cu o saptamana mai tarziu decat in cel din 2016. Kerber isi va putea recupera pozitia de lider daca va ajunge in semifinalele competitiei de categorie Premier (castigatoarea este recompensata cu 470 de puncte).Williams, care nu participa la Stuttgart, va intregistra saptamana cu numarul 317 in fruntea WTA. Numai Steffi Graf (377 de saptamani) si Martina Navratilova (332 de saptamani) au petrecut mai mult timp pe locul 1 WTA.Eliminata in turul doi anul trecut, faza in care a fost direct acceptata, Simona Halep va pierde doar un punct in clasamentul WTA, astfel ca se va mentine pe locul 5.La editia din acest an, la care va reveni in circuit Maria Sharapova dupa suspendarea pentru dopaj, Halep ar urma sa fie cap de serie numarul 4, dupa Kerber, Karolina Pliskova, locul 3 WTA, si Dominika Cibulkova, locul 4 WTA.