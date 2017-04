Niculescu si Hsieh au trecut in finala de cuplul elvetian Timea Bacsinszky/Martina Hingis, scor 5-7, 6-3, 10-7, dupa o ora si 45 de minute de joc.Pentru castigarea turneului, Niculescu si Hsieh vor primi cate 280 de puncte in clasamentul de dubu si un cec in valoare de 12.300 de dolari.