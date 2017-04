Francesca Schiavone (36 de ani) a castigat turneul WTA de la Bogota - Victoria 600 a carierei

Schiavone a invins-o, in finala, cu scorul de 6-4, 7-5, dupa o ora si 39 de minute, pe Lara Arruabarrena (Spania), cap de serie numarul 4 si pozitia 65 in ierarhia mondiala.In urma acestui succes, Francesca Schiavone va urca pana pe locul 104 in clasamentul WTA si va intra direct pe tabloul principal la Roland Garros, turneu pe care l-a castigat in 2010.Schiavone, in varsta de 36 de ani, a castigat al optulea turneu din cariera, informeaza News.ro.