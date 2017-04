​Monte Carlo: Marius Copil, eliminat in primul tur al calificarilor

Sportivul francez a avut nevoie de o ora si 28 de minute pentru a castiga in trei seturi, scor 6-3, 3-6, 6-0.Competitia face parte din categoria Masters si este dotata cu premii totale in valoare de 4.273.775 euro. Ultimul castigator este Rafael Nadal - ibericul are noua titluri in Principat.Marius Copil va primi 1.785 de euro pentru participarea in calificarile turneului de la Monte Carlo.In competitia de dublu, in primul tur, Florin Mergea si pakistanezul Aisam-Ul-Haq Qureshi vor juca impotriva cuplului Marin Cilic (Croatia)/Philipp Petzschner (Germania).Perechea Horia Tecau/ Jean-Julien Rojer (cap de serie numarul opt) va juca in turul doi cu invingatorii din disputa Pablo Carreno Busta/Guillermo Garcia-Lopez vs Romain Arneodo/Hugo Nys.