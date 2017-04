Niculescu si Hsieh au invins, in semifinale, cu scorul de 6-2, 6-4, perechea Viktorija Golubovic/Kristina Pliskova (Elvetia/Cehia).In finala, Niculescu si Hiseh vor intalni cuplul elvetian Timea Bacsinszky/Martina Hingis.Pentru calificarea in finala la Biel, Niculescu si Hsieh vor primi cate 180 de puncte in clasamentul de dubu si un cec in valoare de 6.400 de dolari.