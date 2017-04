ATP Marrakech: Mergea si Qureshi au ratat calificarea in finala probei de dublu

Mergea si Qureshi au fost invinsi de cuplul spaniol Marcel Granollers/Marc Lopez, cap de serie numarul 2, scor 7-6 (9), 6-7 (4), 10-4.Partida a durat doua ore si 26 de minute.Pentru calificarea in semifinalele competitiei, Florin Mergea si Aisam-Ul-Haq Qureshi vor primi cate 90 de puncte in clasamentul de dublu si un cec in valoare de 7.440 de euro.Anul trecut, Qureshi a ajuns pana in finala probei de dublu de la Marrakech, alaturi de croatul Marin Draganja.Turneul de dublu de la Marrakech a fost castigat de trei ori de Horia Tecau, de doua ori alaturi de suedezul Robert Lindstedt (2010, 2011) si o data cu olandezul Jean-Julien Rojer (2014).