Maria Sharapova raspunde criticilor aduse la adresa ei: "Mi-am ispasit pedeapsa, de unde inversunarea asta impotriva mea?"

''Mi-am ispasit pedeapsa, asa ca de unde aceasta inversunare? Exista vreun motiv ca sa fiu pedepsita in continuare? Eu nu vad niciunul. Cand cazul meu era neclar, cand se stia prea putin, toata lumea avea dreptul sa ma judece. Dar acum, dupa ce am trecut pe la Tribunalul de Arbitraj al Sportului, care este neutru, eu spun stop. Daca jucatorii vor continua sa ma denigreze, in pofida acestui lucru, atunci nu este corect'',Turneul de la Stuttgart se va disputa in perioada 24-30 aprilie. Masha" s-a impus la Stuttgart de trei ori la rand: 2012, 2013 si 2014.Sharapova, fara clasament WTA in acest moment, a primit wild-card-uri si pentru turneele de la Madrid si Roma.In ultima perioada, Jo-Wilfred Tsonga, Nick Kyrgios, Garbine Muguruza, Caroline Wozniacki, Barbora Strycova sau Andy Murray au oferit declaratii in care o ataca pe Sharapova, avand in vedere ca a primit mai multe invitatii pentru a participa la turnee.Maria a fost depistata pozitiv cu meldonium la Australian Open, in ianuarie 2016, dar si la o testare in afara competitiei, la Moscova, in februarie 2016. Sportiva din Rusia a anuntat rezultatele testelor in cadrul unei conferinte de presa, pe care a organizat-o, la 7 martie 2016, la Los Angeles.Federatia Internationala de Tenis a decis la 8 iunie 2016 suspendarea Mariei Sharapova pentru doi ani, incepand cu 26 ianuarie, data primului test pozitiv.La 4 octombrie 2016, Tribunalul de Arbitraj Sportiv a redus la 15 luni suspendarea de doi ani dictata de Federatia Internationala de Tenis jucatoarei ruse Maria Sharpova pentru dopaj. Astfel, ea va putea reveni pe teren din 26 aprilie 2017.