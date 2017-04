WTA Bogota: Francesca Schiavone s-a calificat in semifinale

In runda inaugurala a competitiei, Schiavone (168 WTA) a eliminat-o pe Patricia Maria Tig (locul 83 WTA), scor 6-3, 6-4.Schiavone, castigatoare a turneului de Grand Slam de la Roland Garros in 2010, a ajuns pe tabloul principal de la Bogota gratie unui wild-card.In penultimul act al turneului, Schiavone o va infrunta pe pe suedeza Johanna Larsson, favorita numarul 3, invingatoare cu 7-5, 6-4 in fata italiencei Sarra Errani.In cealalta semifinala se vor intalni doua jucatoare spaniole, Lara Arruabarena Vecino, favorita numarul 4, si Sara Sorribes Tormo.Kiki Bertens (Olanda/N.1) - Cindy Burger (Olanda) 6-2, 7-5Lara Arruabarrena Vecino (Spania/N.4) - Aleksandra Krunic (Serbia) 7-5, 5-7, 6-2Sara Sorribes Tormo (Spania) - Magda Linette (Polonia/N.5) 6-4, 4-6, 7-6 (7/5)Francesca Schiavone (Italia) - Kiki Bertens (Olanda/N.1) 6-1, 6-4Johanna Larsson (Suedia/N.3) - Sara Errani (Italia) 7-5, 6-4Lara Arruabarrena vs Sara Sorribes TormoFrancesca Schiavone vs Johanna Larsson