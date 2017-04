Monica Niculescu s-a calificat in semifinalele probei de dublu de la Biel

Niculescu si Hsieh au invins, in optimi, cu scorul de 6-2, 6-2, perechea Lenka Kuncikova/Cornelia Lister (Cehia/Suedia).In semifinale, Niculescu si Hsieh vor intalni perechea invingatoare din meciul dintre Raluca Olaru/Olga Savciuk (Romania/ Ucraina), cap de serie numarul 3, si Viktorija Golubovici/Kristina Pliskova (Elvetia/Cehia).Pentru calificarea in semifinale la Biel, Niculescu si Hsieh vor primi cate 110 de puncte in clasamentul de dubu si un cec in valoare de 3.435 de dolari.