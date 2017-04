Florin Mergea s-a calificat in semifinalele probei de dublu de la Marrakech

Mergea si Qureshi au invins, in runda inaugurala, cu scorul de 6-3, 6-2, dupa 53 de minute, cuplul marocan Amine Ahouda/Reda El Amrani, beneficiar al unui wild-card.In sferturile de finala, Florin Mergea si Aisam-Ul-Haq Qureshi ar fi trebuit sa intalneasca perechea Nicolas Almagro/Carlos Berlocq (Spania/Argentina), dar acestia s-au retras din concurs.In semifinale, Mergea si Qureshi vor juca impotriva cuplului spaniol Marcel Granollers/Marc Lopez, cap de serie numarul 2, care a trecut, cu scorul de 5-7, 7-5, 10-8, de perechea franceza Jeremy Chardy/Fabrice Martin.Pentru calificarea in semifinale la Marrakech, Florin Mergea si Aisam-Ul-Haq Qureshi vor primi cate 90 de puncte in clasamentul de dublu si un cec in valoare de 7.440 de euro.Anul trecut, Qureshi a ajuns pana in finala probei de dublu de la Marrakech, alaturi de croatul Marin Draganja.Turneul de dublu de la Marrakech a fost castigat de trei ori de Horia Tecau, de doua ori alaturi de suedezul Robert Lindstedt (2010, 2011) si o data cu olandezul Jean-Julien Rojer (2014).