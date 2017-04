FedCup: Ilie Nastase a anuntat echipa - Halep, Begu, Niculescu si Cirstea, convocate pentru duelul cu Marea Britanie

Simona Halep - locul 5 WTAIrina Camelia Begu - locul 33 WTAMonica Niculescu - locul 47 WTASorana Cirstea - locul 61 WTA."Aceasta intalnire de Fed Cup dintre echipele Romaniei si Marii Britanii este un important eveniment sportiv al acestui inceput de an din Romania, si ne bucuram ca jucam la Mamaia, pe zgura. Ma bucur, de asemenea, ca avem la dispozitie cea mai buna echipa, ca fetele sunt sanatoase si pregatite sa dea totul pe teren. Acesta este un meci pe care trebuie sa-l castigam" -- locul 7 WTA si 136 la dublu. Traverseaza o perioada buna, a castigat turneul de la Miami, iar in sferturi a invins-o pe Simona Halep (are 2-0 in meciurile directe cu Halep). Este pregatita de Wim Fissette, fostul antrenor al Simonei Halep in 2014.- 110 WTA si 80 la dublu.- locul 209 WTA si 292 la dublu.- locul 105 WTA dublu, fara clasament la simplu.Confruntarea cu Marea Britanie se va disputa dupa sistemul cel mai bun din cinci partide. Primele doua meciuri de simplu vor avea loc sambata (22 aprilie), iar duminica (23 aprilie) se vor juca celelalte doua dispute de simplu si meciul de dublu.Romania vs Marea Britanie face parte din barajul de mentinere in Grupa II Mondiala a FedCup.Echipa Romaniei a ajuns la baraj dupa ce a pierdut, in februarie 2017, meciul cu Belgia.Marea Britanie nu a cucerit niciodata trofeul, desi a disputat nu mai putin de patru finale de-a lungul timpului: 1967, 1970, 1972 si 1981.Serbia - AustraliaTaiwan - ItaliaCanada - KazahstanFranta - SpaniaRusia - BelgiaGermania - UcrainaSlovacia - OlandaBelarus - ElvetiaSUA - CehiaFinala Fed Cup 2017 se va disputa in zilele de 11 si 12 noiembrie 2017.