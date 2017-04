WTA Bogota: Patricia Maria Tig, invinsa in runda inaugurala

In varsta de 22 de ani, Patricia (locul 83 WTA) va primi 2.100 de dolari si un punct WTA pentru participarea la competitia cu premii totale in valoare de 226.750 de dolari.Schiavone (va implini 37 de ani in luna iunie) a ajuns pe tabloul principal de la Bogota gratie unui wild-card.Kiki Bertens (1) - Nina Stojanovic 6-4, 6-1Dalila Jakupovic - Irina Falconi 6-2, 6-4Veronica Cepede - Beatriz Haddad Maia 2-6, 6-3, 6-4Sara Errani - Ekaterina Alexandrova (7) 6-2, 6-4Silvia Soler - Maria Sakkari (8) 6-3, 7-6 (8/6)Irina Hromaceva - Emiliana Arango 6-2, 6-2Magda Linette (5) - Nadia Podoroska 6-1, 6-3Sara Sorribes - Denisa Allertova 6-1, 7-6 (7/4)Katerina Siniakova (2) - Jil Teichmann 6-0, 6-4.