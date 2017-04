VIDEO Spectacol marca Roger Federer: Elvetianul a castigat meciul demonstrativ cu Andy Murray

Disputa a avut loc la Zurich, acolo unde aproximativ 11.000 de oameni s-au bucurat de loviturile celor doi campioni.Fedex s-a impus in doua seturi, scor 6-3, 7-6(5), dupa o partida spectaculoasa.Urmatoarea partida din categoria "The match for Africa" va avea loc pe 29 aprilie, la Seattle (SUA), acolo unde Roger Federer il va intalni pe John Isner.Dupa un inceput incantator de an (titluri la Australian Open - al 18-lea de Grand Slam din cariera, Indian Wells si Miami), Roger Federer va lua o pauza. "Probabil ca nu mai joc niciun turneu inainte de Roland Garros, nu mai am 24 de ani", a spus Fedex.