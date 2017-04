WTA Biel: Monica Niculescu, eliminata in runda inaugurala de Elise Mertens

Mertens a putut fi urmarita si la Bucuresti in urma cu mai multe saptamani (pe 12 februarie 2017), atunci cand a invins-o pe Irina Camelia Begu in meciul de FedCup al Romaniei cu Belgia (2-3) -Pentru participarea la Biel, Niculescu va primi $1,925 si un punct in clasamentul WTA de simplu.Turneul de la Biel se disputa in perioada 10-16 aprilie si face parte din categoria "International". Competitia se joaca pe hard indoor, directorul intrecerii este Lukas Troxler, iar premiile totale sunt in valoare de $226,750. Este editia inaugurala a turneului elvetian.Cap de serie numarul unu este Barbora Strycova, iar apoi urmeaza Carla Suarez Navarro (2) si Timea Babos (3). Monica Niculescu a fost desemnata cap de serie numarul opt.Castigatoarea competitiei va incasa 280 de puncte si $43,000, in timp ce finalista va primi 180 de puncte in ierarhia WTA si $21,400.