VIDEO Anastasia Pavlyuchenkova a castigat turneul de la Monterrey: Victorie in fata lui Angelique Kerber

Finala a durat o ora si 57 de minute. Interesant este faptul ca Anastasia si Angie s-au mai intalnit in finala de la Monterrey si in 2013, iar castig de cauza a avut tot rusoaica.Competitia din Mexic a devenit una "de-a casei" pentru Anastasia: s-a impus de patru ori in turneul din categoria "WTA International"."Inca nu constientizez ca am castigat aici pentru a patra oara. Monterrey are un loc aparte in inima mea. A fost o finala speciala, impotriva numarului unu mondial, nu ai prea multe ocazii sa joci cu cel mai bun din domeniul tau. Victoria este una extraordinara, savurez momentul" -A fost editia cu numarul noua a turneului mexican. Prima castigatoare a fost Marion Bartoli, in 2009. Au urmat apoi, in ordine: Anastasia Pavlyuchenkova (2010, 2011, 2013, 2017), Timea Babos (2012), Ana Ivanovic (2014), Timea Bacsinszky (2015) si Heather Watson (2016).