Victoria Azarenka va reveni pe teren la sfarsitul lunii iulie, la turneul de la Stanford

Azarenka a castigat editia din 2010 a turneului de la Stanford, cand a invins-o in finala pe rusoaica Maria Sharapova, scor 6-4, 6-1.In urma cu un an de zile, Vika a impresionat dupa ce a reusit "dubla" Indian Wells/ Miami. In iulie insa, a anuntat ca se retrage, fiind insarcinata. La finalul lui decembrie (2016), sportiva a nascut un baietel.In varsta de 27 de ani, Vika (fost lider mondial) are in palmares doua titluri de Grand Slam: Australian Open, 2012 si 2013. A mai disputat doua finale la US Open, ambele pierdute (2012, 2013).