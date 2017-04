Cupa Davis: Australia a invins SUA (scor 3-2) si s-a calificat in semifinale

In ultimele partide de simplu de duminica, Nick Kyrgios a adus punctul victoriei australiene dupa ce l-a invins pe americanul Sam Querrey cu 7-6 (4), 6-3, 6-4, iar apoi John Isner a redus din diferenta dupa ce l-a intrecut pe Sam Groth cu 7-6 (5), 6-3.In semifinalele din septembrie, Australia va juca cu invingatoarea dintre Belgia si Italia.In celelalte meciuri din sferturi, Serbia conduce Spania cu 3-0 si s-a calificat deja in semifinale, alaturi de Franta care are tot 3-0 in fata Marii Britanii dupa partidele de dublu. Belgia are un avantaj de 2-1 in fata Italiei si soarta meciului se decide dupa ultimele partide de simplu de duminica.Jordan Thompson - Jack Sock 6-3, 3-6, 7-6 (4), 6-4Nick Kyrgios - John Isner 7-5, 7-6 (5), 7-6 (5)Sam Groth/John Peers - Steve Johnson/Jack Sock 6-3, 3-6, 2-6, 6-2, 3-6Nick Kyrgios - Sam Querrey 7-6 (4), 6-3, 6-4John Isner - Sam Groth cu 7-6 (5), 6-3.Novak Djokovic - Albert Ramos-Vinolas 6-3, 6-4, 6-2Viktor Troicki - Pablo Carreno Busta 6-3, 6-4, 6-3Viktor Troicki/Nenad Zimonjic - Pablo Carreno Busta/Marc Lopez 4-6, 7-6 (4), 6-0, 4-6, 6-2.Lucas Pouille - Kyle Edmund 7-5, 7-6 (6), 6-3Jeremy Chardy - Daniel Evans 6-2, 6-3, 6-3Julien Benneteau/Nicolas Mahut - Dominic Inglot/Jamie Murray 7-6 (7), 5-7, 7-5, 7-5.Steve Darcis - Paolo Lorenzi 6-7 (3), 6-1, 6-1, 7-6 (4)David Goffin - Andreas Seppi 6-4, 6-3, 6-3Ruben Bemelmans/Joris De Loore - Simone Bolelli/Andreas Seppi 6-4, 3-6, 4-6, 6-3, 6-7 (6).