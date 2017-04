​Cupa Davis: Serbia, in semifinale dupa 3-0 cu Spania

Echipa Serbiei s-a calificat in semifinalele Cupei Davis, dupa ce s-a impus in primele trei meciuri ale intalnirii de la Belgrad cu Spania, din sferturile de finala competitiei. In faza urmatoare, sarbii vor intalni Franta, informeaza News.ro.Vineri, Novak Djokovic l-a invins pe Albert Ramos-Vinolas, scor 6-3, 6-4, 6-2, iar Viktor Troicki s-a impus in fata lui Pablo Carreno Busta, scor 6-3, 6-4, 6-3.Sambata, cuplul Viktor Troicki/Nenad Zimonjic a castigat confruntarea cu perechea Pablo Carreno Busta/Marc Lopez, scor 4-6, 7-6 (4), 6-0, 4-6, 6-2.Serbia o va intalni in semifinale pe Franta, care a trecut de Marea Britanie cu 3-0.Steve Darcis - Paolo Lorenzi 6-7 (3), 6-1, 6-1, 7-6 (4)David Goffin - Andreas Seppi 6-4, 6-3, 6-3Ruben Bemelmans/Joris De Loore - Simone Bolelli/Andreas Seppi 6-4, 3-6, 4-6, 6-3, 6-7 (6)Jordan Thompson - Jack Sock 6-3, 3-6, 7-6 (4), 6-4Nick Kyrgios - John Isner 7-5, 7-6 (5), 7-6 (5)Sam Groth/John Peers - Steve Johnson/Jack Sock 6-3, 3-6, 2-6, 6-2, 3-6