Fed Cup: Simona Halep isi doreste revansa in fata britanicei Johanna Konta

"Imi doresc o revansa in meciul de Fed Cup. Vreau sa castig meciurile mele, insa nu va fi usor pentru ca ambele jucatoare britanice (n.r. - Johanna Konta si Heather Watson) joaca foarte bine in Fed Cup, de fapt in general. O sa am insa publicul alaturi, o sa am echipa, sunt pregatita",De-a lungul timpului, Simona Halep si Johanna Konta s-au intalnit de doua ori, britanica impunandu-se de fiecare data: la Wuhan (2015), scor 6-3, 3-6, 7-5, si la Miami (2017), scor 3-6, 7-6 (7), 6-2."2.000 de locuri nu cred ca sunt putine. Am jucat meciuri si pe terenuri cu o capacitate mai mica. Asa ca e placut sa jucam la Constanta, orasul meu, o sa imi aduc aminte cu siguranta de copilarie. O sa fie frumos, sunt sigura".Numarul 5 mondial, care a schimbat cateva mingi cu aproximativ 100 de copii in cadrul unui eveniment organizat la Stejarii Country Club, a afirmat ca momentan nu are probleme fizice. "Ma simt bine, nu am nicio problema fizica. Fac o incalzire cu copiii pentru antrenamentul de dupa-amiaza. Unii dintre ei sunt foarte rapizi, chiar simt jocul la varsta lor. Imi place sa fiu aici cu ei, vin de fiecare data cu mare drag", a mentionat ea.In lupta pentru titlul de campioana la fotbal dintre Steaua si FC Viitorul, echipa antrenata de Gheorghe Hagi, Simona Halep are o favorita certa: "FC Viitorul, cu tot sufletul""Sa zic ca a fost o chestie de moment pentru mine. Insa el nu prea a acceptat chestia asta. A fost mult prea negativ din partea mea, insa voi lucra la acest aspect si cu siguranta o sa fie bine in viitor".Halep sustine ca nu se pune problema unor schimbari in staff-ul sau. "In mod normal nu se schimba nimic, vom vedea. Trebuie sa incerc sa fiu mult mai pozitiva pe teren, atitudinea mea trebuie sa fie mult mai profesionista. Lucrez la asta zi de zi si sper sa reusesc cat de curand", a adaugat ea.Cea mai importanta jucatoare a echipei adverse este, fara indoiala, Johanna Konta, locul 7 WTA in acest moment. Urmeaza apoi, conform ierarhiei WTA, Heather Watson (locul 125 WTA) si Naomi Broady (locul 123 WTA). Din echipa de Fed Cup mai fac parte Laura Robson (208 WTA) si Jocely Rae (104 WTA la dublu).Marea Britanie nu a cucerit niciodata trofeul, desi a disputat nu mai putin de patru finale de-a lungul timpului: 1967, 1970, 1972 si 1981.Partida se desfasoara dupa sistemul cel mai bun din cinci meciuri: primele doua meciuri de simplu in ziua de sambata (22 aprilie), urmand ca duminica (23 aprilie) sa se dispute celelalte doua meciuri de simplu si meciul de dublu.Partidele vor fi Livescore pe HotNews.ro si in direct pe Digisport si Dolcesport.