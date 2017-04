WTA Monterrey: Angelique Kerber s-a calificat in semifinale

Angelique Kerber si Carla Suarez Navarro s-au mai intalnit de opt ori pana in prezent, scorul fiind 5-3 in favoarea jucatoarei din Germania. Ultima disputa a avut loc in 2016, in sferturile turneului de la Cincinnati, Kerber impunandu-se cu scorul de 4-6, 6-3, 6-0.1-Angelique Kerber - Heather Watson 6-4 6-44-Carla Suarez Navarro - 7-Alize Cornet 6-1 6-13-Caroline Garcia - Julia Boserup 6-3 6-22-Anastasia Pavlyuchenkova - 5-Timea Babos 6-2 3-6 7-51-Angelique Kerber - 4-Carla Suarez Navarro3-Caroline Garcia - 2-Anastasia PavlyuchenkovaCompetitia mexicana se afla la editia cu numarul noua. Prima castigatoare a fost Marion Bartoli, in 2009. Au urmat apoi, in ordine: Anastasia Pavlyuchenkova (2010, 2011, 2013), Timea Babos (2012), Ana Ivanovic (2014), Timea Bacsinszky (2015) si Heather Watson (2016).