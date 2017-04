WTA Charleston: Caroline Wozniacki si Irina-Camelia Begu au fost eliminate din competitie (Rezultatele zilei)

Begu pierduse si precendentele doua intalniri din acest an cu Daria Kasatkina, in prima runda a turneelor de la Brisbane (scor 6-3, 6-3) si Doha (scor 3-6, 6-1, 7-5). Scorul meciurilor directe dintre Begu si Kasatkina a devenit 4-1 in favoarea jucatoarei in varsta de 19 ani. Begu s-a impus in 2016, la Roma (scor 6-1, 6-4).Jelena Ostapenko - 5-Caroline Wozniacki 6-2 6-4Laura Siegemund - 8-Anastasija Sevastova 6-2 6-4Daria Kasatkina - 10-Irina Begu 6-4 6-111-Mirjana Lucic-Baroni - Shelby Rogers 6-7(7) 6-1 6-111-Mirjana Lucic-Baroni - Jelena OstapenkoLaura Siegemund - Daria KasatkinaCompetitia americana face parte din categoria "Premier" si este dotata cu premii totale in valoare de $710,900. Suprafata de joc este zugra. Ultimele castigatoare de la Charleston: Sloane Stephens (2016), Angelique Kerber (2015), Andrea Petkovic (2014), Serena Williams (2013, 2012).