WTA Monterrey: Angelique Kerber, in sferturi

1-Angelique Kerber - Mandy Minella 6-1 6-37-Alize Cornet - Donna Vekic 6-3 6-44-Carla Suarez Navarro - Sara Sorribes Tormo 6-2 6-0Heather Watson - 6-Ekaterina Makarova 6-4 6-1A.Kerber (1) vs H.WatsonC.Suarez Navarro (4) vs A.Cornet (7)J.Boserup vs C.Garcia (3)T.Babos (5) vs A.Pavlyuchenkova (2)Competitia mexicana se afla la editia cu numarul noua. Prima castigatoare a fost Marion Bartoli, in 2009. Au urmat apoi, in ordine: Anastasia Pavlyuchenkova (2010, 2011, 2013), Timea Babos (2012), Ana Ivanovic (2014), Timea Bacsinszky (2015) si Heather Watson (2016).