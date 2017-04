WTA Charleston: Irina Camelia Begu, duel cu Daria Kasatkina in sferturile competitiei

Kasatkina a invins-o pe Daria Gavrilova (cap de serie numarul noua) in trei seturi, dupa un meci care a durat doua ore si 17 minute (scor 6-3, 4-6, 6-0),Irina si Daris s-au intalnit pana acum de patru ori, scorul fiind 3-1 pentru rusoaica.Pentru Begu, aceasta este a treia oara cand ajunge in sferturi la Charleston, la precedentele doua editii ea fiind invinsa de Angelique Kerber.Shelby Rogers - Naomi Osaka 6-4 6-2Darya Kasatkina - 9-Daria Gavrilova 6-3 4-6 6-011-Mirjana Lucic-Baroni - 7-Kiki Bertens 7-6(5) 6-4Jelena Ostapenko - Fanny Stollar 6-1 1-0 (abandon Stollar)8-Anastasija Sevastova - Ons Jabeur 7-5 7-6(6)10-Irina Begu - 6-Samantha Stosur 7-5 6-35-Caroline Wozniacki - Anastasia Rodionova 6-3 6-3Laura Siegemund - 15-Lucie Safarova 6-2 6-35-Caroline Wozniacki - Annika Beck 7-5 6-1.Competitia americana face parte din categoria "Premier" si este dotata cu premii totale in valoare de $710,900. Suprafata de joc este zugra. Ultimele castigatoare de la Charleston: Sloane Stephens (2016), Angelique Kerber (2015), Andrea Petkovic (2014), Serena Williams (2013, 2012).