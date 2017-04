​WTA Charleston: Irina Begu s-a calificat in sferturi, dupa ce a trecut de Samantha Stosur

Begu (26 ani, 33 WTA), cap de serie numarul sase, a dominat jocul si s-a impus intr-o ora si 40 de minute in fata unei adversare mai experimentate (33 ani) si mai bine clasate in ierarhia mondiala (17 WTA).Stosur, a sasea favorita a turneului, a condus cu 1-0 si 2-1, dar Begu a reusit break-ul la 2-2 si s-a desprins la 4-2. Stosur a egalat (4-4) si apoi a trecut in avantaj, 5-4, dar Irina a facut 5-5, a reusit un break decisiv, castigand ultimul ghem pe serviciul sau fara sa piarda vreun punct.In setul secund, Begu a inceput cu break, iar apoi si-a pastrat avantajul, iar la 5-3 a reusit sa castige contra serviciului si sa incheie meciul.Begu si-a asigurat un cec de 17.858 dolari si 100 de puncte WTA prin calificarea in sferturile de finala, faza in care s-a oprit la precedentele doua editii, invinsa de fiecare data de Angelique Kerber (Germania).Urmatoarea adversara a Irinei va fi invingatoarea dintre rusoaicele Daria Kasatkina si Daria Gavrilova (care reprezinta acum Australia).