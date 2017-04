WTA Charleston: Victorii pentru Irina Camelia Begu, Lucic-Baroni si Lucie Safarova (Rezultatele zilei)

In turul doi, Begu va juca in compania sportivei slovace Kristina Kucova, locul 81 mondial.Pentru accederea in turul doi, Irina va primi 4.738 de euro si 30 de puncte WTA.Annika Beck - Louisa Chirico 6-0 3-0 (abandon Chirico)Sara Errani - Grace Min 6-1 6-1Bethanie Mattek-Sands - Sofia Kenin 6-4 6-410-Irina Begu - Cagla Buyukakcay 6-0 6-013-Zhang Shuai - Misaki Doi 6-2 6-111-Mirjana Lucic-Baroni - Aleksandra Krunic 6-1 4-6 6-3Shelby Rogers - Veronica Cepede Royg 6-7(1) 6-3 7-6(6)Fanny Stollar - Asia Muhammad 6-3 7-5Anastasia Rodionova - Duan Yingying 7-6(3) 6-1Kristina Kucova - Silvia Soler Espinosa 5-7 7-5 7-6(2)Magda Linette - 12-Yulia Putintseva 4-6 6-2 6-4Maria Sakkari - 14-Lauren Davis 7-5 6-4Mona Barthel - Jennifer Brady 7-5 6-4Darya Kasatkina - Danka Kovinic 6-1 6-215-Lucie Safarova - Varvara Lepchenko 7-5 6-7(6) 6-3Competitia americana face parte din categoria "Premier" si este dotata cu premii totale in valoare de $710,900. Suprafata de joc este zugra. Ultimele castigatoare de la Charleston: Sloane Stephens (2016), Angelique Kerber (2015), Andrea Petkovic (2014), Serena Williams (2013, 2012).