WTA Monterrey: Angelique Kerber, in optimi - Victorie in trei seturi cu Francesca Schiavone

In optimi, Kerber o va infrunta pe Mandy Minella.Carla Suarez Navarro (4) - Alison Van Uytvanck 6-2, 6-4Alize Cornet (7) - Irina Hromaceva 6-1, 6-4Nadia Podoroska - Madison Brengle 7-5, 0-6, 6-3Tereza Martincova - Christina McHale (8) 3-6, 7-5, 6-4Timea Babos (5) - Lesley Kerkhove 6-1, 6-3Kristie Ahn - Jana Cepelova 6-4, 6-2Ekaterina Makarova (6) - Denisa Allertova 6-4, 6-3Mandy Minella - Elitsa Kostova 7-6 (3), 6-3.Competitia mexicana se afla la editia cu numarul noua. Prima castigatoare a fost Marion Bartoli, in 2009. Au urmat apoi, in ordine: Anastasia Pavlyuchenkova (2010, 2011, 2013), Timea Babos (2012), Ana Ivanovic (2014), Timea Bacsinszky (2015) si Heather Watson (2016).