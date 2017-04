Jucatoarea de tenis Irina-Camelia Begu, locul 33 mondial si cap de serie numarul 10, s-a calificat in turul doi la turneul de la Charleston (SUA), dotat cu premii in valoare totala de 776.000 de dolari, potrivit News.ro.Begu a trecut in turul doi de sportiva Cagla Buyukakcay, locul 108 mondial, scor 6-0, 6-0, dupa 64 de minute de joc. In turul doi, Begu va juca in compania sportivei slovace Kristina Kucova, locul 81 mondial. Pentru accederea in turul doi, Begu va primi 4.738 de euro si 30 de puncte WTA.