FedCup: S-au pus in vanzare biletele pentru meciul Romania vs Marea Britanie, de la Mamaia

Pretul unui bilet este de 90 de lei pe zi, iar pe o comanda pot fi achizitionate cel mult doua bilete pentru fiecare din cele doua zile. Tichetele pot fi gasite pe www.bilete.ro.Copiii prescolari au acces gratuit, ocupand acelasi loc cu persoanele majore care ii insotesc, detinatoare ale unui bilet valabil.Partida se desfasoara dupa sistemul cel mai bun din cinci meciuri: primele doua meciuri de simplu in ziua de sambata (22 aprilie), urmand ca duminica (23 aprilie) sa se dispute celelalte doua meciuri de simplu si meciul de dublu.Partidele vor fi Livescore pe HotNews.ro si in direct pe Digisport si Dolcesport.Cea mai importanta jucatoare a echipei adverse este, fara indoiala, Johanna Konta, locul 10 WTA in acest moment. Urmeaza apoi, conform ierarhiei WTA, Heather Watson (locul 72 WTA) si Naomi Broady (locul 103 WTA). Din echipa de Fed Cup mai fac parte Laura Robson (209 WTA) si Jocely Rae (96 WTA la dublu).Marea Britanie nu a cucerit niciodata trofeul, desi a disputat nu mai putin de patru finale de-a lungul timpului: 1967, 1970, 1972 si 1981.Serbia - AustraliaTaiwan - ItaliaCanada - KazahstanFranta - SpaniaRusia - BelgiaGermania - UcrainaSlovacia - OlandaBelarus - ElvetiaSUA - CehiaFinala Fed Cup 2017 se va disputa in zilele de 11 si 12 noiembrie 2017.