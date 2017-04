VIDEO TOP 5 Intalniri de la Miami - Halep vs Konta, pe lista celor mai spectaculoase dispute

Meciul cel mai spectaculos din cadrul turneului de la Miami s-a disputat in semifinale, protagonistii fiind Roger Federer si Nick Kyrgios. Fedex a avut nevoie de trei tie-break-uri pentru al invinge pe tanarul australian. Elvetianul s-a impus cu 7-6 (9), 6-7 (9), 7-6 (5), dupa un meci maraton de trei ore si 15 minute.Episodul cu numarul 37 al rivalitatii dintre Roger Federer si Rafael Nadal a avut loc in finala Masters-ului de la Miami. Elvetianul l-a invins pentru a treia oara consecutiv in acest an pe Rafael Nadal, scor 6-3, 6-5, adjudecandu-si al treilea trofeu la Miami (dupa cele din 2005 si 2006). In urma victoriei obtinute, "Mister Perfect" si-a trecut in palmares titlul cu numarul 91 al carierei.Finala de pe tabloul de simplu feminin le-a adus fata in fata pe doua dintre cele mai in forma jucatoare ale momentului. Britanica Johanna Konta a castigat al treilea titlu al carierei, dupa ce a invins-o in doua seturi pe Caroline Wozniaki, scor 6-4, 6-3. Pentru Caroline a fost a treia finala disputata in 2017. Daneza a mai ajuns in ultimul act la turneele de la Doha si Dubai, insa nu a reusit sa se impuna in niciuna dintre ele.Britanica Johanna Konta a avut o revenire de senzatie in meciul disputat contra Simonei Halep, in sferturile turneului de la Miami. Jucatoarea noastra a condus cu 1-0 la seturi, a revenit spectaculos de la 0-3 in setul al doilea, pentru ca apoi sa aiba sansa de a inchide partida, servind pentru victorie la 5-4. Johanna Konta a avut insa forta de a intoarce soarta meciului si s-a impus cu 3-6, 7-6(7), 6-2.Nick Kyrgios si Alexander Zverev, doi dintre jucatorii promitatori ai tinerei generatii din tenisul masculin, s-au intalnit in sferturile competitiei de la Miami. Nick Kyrgios s-a impus in fata germanului dupa un meci de trei seturi, scor 6-4, 6-7 (9), 6-3. Australianul conduce cu 2-0 in meciurile directe cu Alexander Zverev.