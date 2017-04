Johanna Konta s-a retras de la turneul de la Charleston

Johanna Konta se afla pe locul 7 in clasamentul WTA, dupa ce saptamana trecuta a castigat turneul "Premier Mandatory" de la Miami, acesta fiind cel mai important titlu al carierei. In sferturile competitiei de la Miami, britanica a eliminat-o pe Simona Halep (scor 3-6, 7-6 (7), 6-2).In varsta de 25 de ani, Johanna Konta are in palmares trei titluri WTA: Stanford (2016), Sydney (2017) si Miami (2017).Konta va fi adversara a Romaniei in 22 si 23 aprilie 2017, atunci cand tricolorele vor disputa impotriva Marii Britanii un baraj de ramanere in Grupa II mondiala a FedCup.Jelena Jankovic - Ekaterina Alexandrova 6-0 6-4Andrea Petkovic - Lara Arruabarrena Vecino 7-5 6-2Ons Jabeur - Marina Erakovic 6-4 6-1Jelena Ostapenko - Ana Bogdan 6-4 6-2Kateryna Bondarenko - Evgeniya Rodina 6-4 7-5Alison Riske - Kayla Day 7-5 4-6 6-0Naomi Osaka - Johanna Larsson 6-7(4) 6-4 6-2Monica Puig - 16-Katerina Siniakova 4-6 6-2 4-1 (abandon Siniakova)Laura Siegemund - Lesia Tsurenko 6-7(6) 6-2 7-6(4).Competitia de la Charleston face parte din categoria "Premier" si este dotata cu premii totale in valoare de $710,900. Suprafata de joc este zugra. Ultimele castigatoare de la Charleston: Sloane Stephens (2016), Angelique Kerber (2015), Andrea Petkovic (2014), Serena Williams (2013, 2012).