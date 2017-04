Roger Federer, dupa victoria de la Miami: "Probabil nu mai joc niciun turneu inainte de Roland Garros. Nu mai am 24 de ani"

"Nu mai am 24 de ani, lucrurile s-au schimbat mult si este probabil sa nu mai joc niciun turneu pe zgura inainte de Roland Garros. Am nevoie de odihna, corpul meu are nevoie sa fie protejat, am nevoie de mai mult timp ca sa ma pregatesc. Probabil ca voi putea fi vazut din nou la Roland Garros -"Vreau sa raman sanatos si sa joc cu placere. Cand sunt intr-o buna stare de sanatate si ma simt bine, pot sa fac cel mai bun tenis asa cum s-a putut vedea in ultimele saptamani. Daca nu ma simteam bine, nu as fi fost in finala cu Rafa", a completatDupa victoria de la Miami, Roger a ajuns la 91 de titluri in cariera, din acestea 18 fiind de Grand Slam, iar 26 din categoria Masters.Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului, va avea loc la Paris, in perioada 22 mai - 11 iunie (inclusiv calificari). Utimul castigator de pe zgura pariziana este Novak Djokovic (singurul titlu al sarbului de la RG).