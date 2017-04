LIVESCORE Roger Federer vs Rafael Nadal (de la ora 20:00)

Nadal la Monte Carlo (9), Roger Federer la Cincinnati (7), Djokovic la Miami (6), Andy Murray in Canada si Shanghai (cate 3).Novak Djokovic 30Rafael Nadal 28Roger Federer 25Andy Murray 14Va fi deja a treia intalnire dintre cei doi din acest an: elvetianul s-a impus in finala de la Australian Open si in sferturile de la Indian Wells.Va fi duelul cu numarul 37 (23-13 la general pentru iberic).Meciuri pe zgura: 13-2 pentru NadalHard: 9-9Hard Outdoor: 8-4 pentru NadalHard Indoor: 5-1 pentru FedererIarba: 2-1 pentru FedererFinale: 14-8 pentru NadalMeciurile cel mai bun din cinci seturi: 11-4 pentru NadalMeciurile cel mai bun din trei seturi: 12-9 pentru NadalTie-break-uri: 11-10 pentru Nadal.Miami, 2004: 6-3, 6-3 pentru Nadal (durata meci 1h 10min)Miami, 2005: 2-6, 7-6(4), 7-6(5), 6-3, 6-1 pentru Federer (3:43)Roland Garros, 2005: 6-3, 4-6, 6-4, 6-3 pentru Nadal (2:47)Dubai, 2006: 2-6, 6-4, 6-4 pentru Nadal (1:53)Monte Carlo, 2006: 6-2, 6-7(2), 6-3, 7-6(5) pentru Nadal (3:50)Roma, 2006: 6-7(0), 7-6(5). 6-4, 2-6, 7-6(5) pentru Nadal (5:05)Roland Garros, 2006: 1-6, 6-1, 6-4, 7-6(4) pentru Nadal (2:58)Wimbledon, 2006: 6-0, 7-6(5), 6-7(2), 6-3 pentru Federer (2:58)Turneul Campionilor, 2006: 6-4, 7-5 pentru Federer (1:53)Monte Carlo, 2007: 6-4, 6-4 pentru Nadal (1:35)Hamburg, 2007: 2-6, 6-2, 6-0 pentru Nadal (1:55)Roland Garros, 2007: 6-3, 4-6, 6-3, 6-4 pentru Nadal (3:10)Wimbledon, 2007: 7-6(7), 4-6, 7-6(3), 2-6, 6-2 pentru Federer (3:45)Turneul Campionilor, 2007: 6-4, 6-1 pentru Federer (0:59)Monte Carlo, 2008: 7-5, 7-5 pentru Nadal (1:43)Hamburg, 2008: 7-5, 6-7(3), 6-3 pentru Nadal (2:52)Roland Garros, 2008: 6-1, 6-3, 6-0 pentru Nadal (1:48)Wimbledon, 2008: 6-4, 6-4, 6-7(5), 6-7(8), 9-7 pentru Nadal (4:48)Australian Open, 2009: 7-5, 3-6, 7-6(3), 3-6, 6-2 pentru Nadal (4:32)Madrid, 2009: 6-4, 6-4 pentru Nadal (1:26)Madrid, 2010: 6-4, 7-6(5) pentru Nadal (2:10)Turneul Campionilor, 2010: 6-3, 3-6, 6-1 pentru Federer (1:37)Miami, 2011: 6-3, 6-2 pentru Nadal (1:18)Madrid, 2011: 5-7, 6-1, 6-3 pentru Nadal (2:36)Roland Garros, 2011: 7-5, 7-6(3), 5-7, 6-1 pentru Nadal (3:40)Turneul Campionilor, 2011: 6-3, 6-0 pentru Federer (1:00)Australian Open, 2012: 6-7(5), 6-2, 7-6(5), 6-4 pentru Nadal (3:42)Indian Wells, 2012: 6-3, 6-4 pentru Federer (1:31)Indian Wells, 2013: 6-4, 6-2 pentru Nadal (1:24)Roma, 2013: 6-1, 6-3 pentru Nadal (1:08)Cincinnati, 2013: 5-7, 7-4, 6-3 pentru Nadal (2:14)Turneul Campionilor, 2013: 7-5, 6-3 pentru Nadal (1:19)Australian Open, 2014: 7-6(4), 6-3, 6-3 pentru Nadal (2:24)Basel, 2015: 6-3, 5-7, 6-3 pentru Federer (2:03)Australian Open, 2017: 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3 pentru Federer (3:37)Indian Wells, 2017: 6-2, 6-3 pentru Federer (1:08)Miami, 2017 -