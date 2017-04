Johanna Konta a castigat turneul de la Miami

Johanna a interpretat inca de la primele schimburi o partitura ofensiva, cu lovituri puternice si cu multa determinare. Konta nu i-a dat timp de reactie (a lovit in mare parte mingea din urcare) unei adversare despre care stia ca dispune de o conditie fizica impresionanta.Statistica loviturilor castigatoare (33-8 pentru Johanna) spune multe despre desfasurarea finalei de la Miami. Este primul titlu "Premier Mandatory" castigat de britanica in cariera, acesta fiind cel mai important turneu cucerit pana acum.Acest succes ii aduce Johannei (jucatoare pregatita de Wim Fissette - fostul tehnician al Simonei Halep in 2014) accesul in TOP 10 WTA, Konta urmand sa se afle pe locul 7 incepand de saptamana viitoare.Konta conduce cu 2-0 in intalnirile directe cu Wozniacki - prima confruntare a avut loc tot in acest an, la Australian Open: 6-3, 6-1 pentru Johanna.Castigarea turneului de la Miami ii va aduce in conturi Johannei $1.175.505 si 1000 de puncte WTA in ierarhia de simplu, in timp ce Wozniaci va fi recompensata cu $573.680 si 650 de puncte WTA.In varsta de 25 de ani, Johanna Konta are in palmares trei titluri WTA: Stanford (2016), Sydney (2017) si Miami (2017).