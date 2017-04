​VIDEO ATP Miami: Finala mult dorita - Roger Federer si Rafael Nadal se vor intalni in "FEDAL-ul" cu numarul 37

Federer vs Nadal, in finala de la Miami

Asa cum era de asteptat, Federer a avut parte de un meci infernal impotriva "copilului teribil" Kyrgios. A fost nevoie de trei tie-break-uri pentru a putea fi stabilit invingatorul.Dupa ce Fedex s-a impus in primul cu 11-9, australianul a revenit si l-a castigat pe al doilea cu acelasi scor (11-9). In decisiv, fostul lider mondial a fost cel care a avut castig de cauza: 7-5.Meciul a fost unul maraton, de trei ore si 15 minute.In finala, Roger il va inalni pe marel sau rival - Rafa Nadal. Va fi deja a treia intalnire dintre cei doi din acest an: elvetianul s-a impus in finala de la Australian Open si in sferturile de la Indian Wells.Duminica (de la ora 20:00 - ora Romaniei) cei doi mari campioni (care au impreuna nu mai putin de 32 de Grand Slam-uri castigate) se vor duela pentru a 37-a oara (23-13 la general pentru iberic).Meciuri pe zgura: 13-2 pentru NadalHard: 9-9Hard Outdoor: 8-4 pentru NadalHard Indoor: 5-1 pentru FedererIarba: 2-1 pentru FedererFinale: 14-8 pentru Nadal.