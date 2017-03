Barbora Strycova despre Sharapova: "Nu cred ca are vreo prietena in circuit. Vreau si eu sa joc miercuri la Stuttgart, ca ea"

In 2013, Strycova a fost suspendata sase luni, dupa ce a fost depistata pozitiv cu sibutramina. Ea a explicat ca substanta intezisa a provenit dintr-un medicament pentru slabit si ca nu a stiut ca produsul era contaminat. Strycova a revenit in cricuit normal, fara wildcard-uri."Nu sunt prietena ei. Nu cred ca are vreo prietena in circuit. Cred asta pentru ca ea nu vorbeste cu nimeni", a spus jucatoarea de 31 de ani, acum pe locul 20 WTA, potrivit dailymail.co.uk.Intrebata daca participa la turneul de la Stuttgart, la care urmeaza sa revina sportiva rusa, Strycova a raspuns: "Da si sper sa incep miercuri. Cred ca nu e in regula. Cred ca atunci cand faci ceva de acest fel trebuie sa fii pedepsita si esti pedepsita prin faptul ca nu joci. Nu am nimic cu ea. Nu imi plac insa regulile. Brusc, ea poate juca miercuri, noi venim dupa Cupa Federatiei si trebuie sa jucam marti. Asta nu-mi place. Dar, bineinteles, ea este Maria si ce poti face? Nu o sa ma enervez din cauza asta, dar sunt un pic socata referitor la ce se intampla la turneul de la Stuttgart. Dar nu pot schimba nimic, asa ca nu ma gandesc la asta."Maria Sharapova, care ispaseste o suspendare de 15 luni pentru un test pozitiv la meldonium la Australian Open 2016, va reveni pe terenul de tenis la turneul de la Stuttgart, acolo unde a primit un wild-card din partea organizatorilor. Dupa ce a primit un wildcard la competitia germana, ea a fost invitata si la turneul de la Madrid, organizat de Ion Tiriac, si la cel de la Roma.In ultimul timp, Jo-Wilfred Tsonga, Nick Kyrgios, Garbine Muguruza, Caroline Wozniacki sau Andy Murray au oferit declaratii in care o ataca pe Sharapova, avand in vedere ca a primit mai multe invitatii pentru a participa la turnee.Andy Murray, liderul ATP, a declarat ca nu este de acord ca jucatorii prinsi ca au trisat sa primeasca invitatii, deoarece, considera el, acestia trebuie sa munceasca pentru a reveni in top.Pe de alta parte, Simona Halep este convinsa ca Maria Sharapova ar reveni in topul tenisului feminin si fara sa primeasca wildcard-uri: "In opinia mea, ea poate primi wildcard-uri pentru ca a fost numarul 1 mondial, este campioana de Grand Slam, dar cred ca si daca nu va primi ar reveni cu usurinta", a spus numarul 5 WTA.