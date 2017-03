VIDEO WTA Miami: Caroline Wozniacki si Johanna Konta vor disputa finala competitiei americane

Cotata cu a doua sansa la castigarea competitiei, Karolina Pliskova a cedat in fata danezei Caroline Wozniacki, care s-a impus cu 5-7, 6-1, 6-1, dupa doua ore si 17 minute de joc.In cea de-a doua semifinala, Johanna Konta (cap de serie numarul 10) a invins-o pe Venus Williams, favorita numarul 11, scor 6-4, 7-5. Partida dintre cele doua jucatoare a durat doua ore si sase minute.In sferturile de finala ale competitiei, Konta a eliminat-o pe Simona Halep, scor 3-6, 7-6(7), 6-2.Wozniacki si Konta s-au mai intalnit o singura data pana in prezent, disputa avand loc chiar in acest an, in turul al doilea al turneului de la Australian Open. Britanica a castigat cu 6-3, 6-1.Castigatoarea Miami Open va primi un premiu de 1.175.505 dolari, iar invinsa 573.680 de dolari.