​VIDEO ATP Miami: Roger Federer supravietuieste unui meci incredibil cu Tomas Berdych; Duel cu Nick Kyrgios in semifinale

Federer a avut nevoie de o ora si 59 de minute pentru a se impune in fata lui Berdych. In urma acestui rezultat, elvetianul conduce cu 18-6 in intalnirile directe cu jucatorul din Cehia.Cap de serie numarul patru, Fedex il va intalni in semifinale pe australianul Nick Kyrgios, cap de serie numarul 12, care a trecut de germanul Alexander Zverev, scor 6-4, 6-7, 6-4.Federer si Kyrgios s-au mai intalnit o singura data, in 2015, in turul al doilea al turneului de la Madrid, cand australianul a castigat cu 6-7 (2), 7-6 (5), 7-6 (12).5-Rafael Nadal vs Fabio Fognini/ ora 20.00 (ora Romaniei)12-Nick Kyrgios vs 4-Roger Federer/ ora 02.00