Roger Federer l-a invins in sferturi la Miami pe cehul Tomas Berdych cu 6-2, 3-6, 7-6 (8-6) dupa un meci cu multe rasturnari de situatie care i-a tinut pe fani cu sufletul la gura pana in ultimul moment. Federer a avut 5-2 in setul decisiv, dar Berdych si-a facut serviciul, a reusit rebreakul si a egalat la 5.In tie-break, a fost randul cehului sa aiba doua mingi de meci la 6-4, dar Federer a reusit un minibreak, si-a facut serviciul iar mana lui Berdych a tremurat la serviciu si a incheiat meciul cu o dubla greseala.Federer va juca in semifinale cu castigatorul partidei dintre Nick Kyrgios si Alexander Zverez. In cealalata semifinala, Rafa Nadal va juca impotriva lui Fabio Fognini.