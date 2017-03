Ilie Nastase o acuza pe Serena Williams de dopaj:"Nu vedeti cum arata? Daca ar iesi la suprafata toate adevarurile despre dopajul americanilor, ar disparea toate marile turnee, ar fugi toti sponsorii"

"Rusia are o imagine afectata pe plan sportiv, din cauza dopajului, dar e cam sigura treaba si la Serena Williams. Nu vedeti cum arata? Oricum, pe americani nu prea ii controleaza nimeni cand vine vorba de dopaj. Daca ar iesi la suprafata toate adevarurile despre dopajul americanilor, ar disparea toate marile turnee, ar fugi toti sponsorii! Nu va imaginati cum ar putea fi?",Ilie Nastase a comentat si pe marginea afirmatiilor Mariei Sharapova, rusoaica marturisind ca, in ultimul an, a consumat mai mult alcool decat in toti anii precedenti la un loc."Sharapova face ce vrea in viata ei privata, cum e normal. Eu cred ca a fost si intr-o mica depresie, in perioada asta, a suspendarii. Ce poti sa faci cand nu joci? Duci paharul la gura! E rusoaica, bineinteles ca rezista la bautura. Pentru ce avea ea nevoie de dopaj la 29 de ani? Poate eu trebuie sa fac asta, ca am 70 de ani...",Maria Sharapova, care ispaseste o suspendare de 15 luni pentru un test pozitiv la meldonium la Australian Open 2016, va reveni pe terenul de tenis la turneul de la Stuttgart, acolo unde a primit un wild-card din partea organizatorilor.Turneul de la Stuttgart este programat intre 24 aprilie si 30 aprilie. "Masha" s-a impus la Stuttgart de trei ori la rand: 2012, 2013 si 2014. De asemenea, Maria Sharapova a primit wild-card-uri si pentru turneele de la Madrid si Roma.Se actualizeaza.