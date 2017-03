Simona Halep, despre infrangerea din meciul cu Johanna Konta: "Am ajutat-o, i-am dat un impuls ca meciul nu e terminat in favoarea mea"

"A fost, cred, un turneu bun, dupa atata pauza chiar am jucat bine, mult mai bine decat la Indian Wells. Sunt multumita de ceea ce am facut in aceste doua saptamani, sa zic asa, am muncit zi de zi. Sunt un pic suparata, bineinteles, am avut meciul in mana, dar a fost bine. Ea a jucat mai bine atunci, a fost mai puternica si a meritat sa castige", a spus Simona Halep, conform Digi Sport."Cred ca si la 5-4 am facut doua duble greseli. Am ajutat-o, i-am dat un impuls ca meciul nu e terminat in favoarea mea, in tie-break la fel. Asta a facut diferenta astazi, poate ca si lipsa meciurilor mele, lipsa de concentrare in momentele importante, dar a fost bine, e un meci cu un nivel ridicat, un meci de Top 10, jucatoarea cu care am jucat astazi este foarte buna si puternica. Are un serviciu foarte solid, puternic, primul serviciu foarte bun, insa am avut posibilitatea si am facut break-uri, dar a fost mai buna ea", a punctat Halep.Simona Halep a explicat si atitudinea pe care a avut-o in timpul dialogului de pe teren cu antrenorul Darren Cahill: "'Asa e personalitatea mea, sa fiu dura cu mine insami. Vreau sa schimb asta in viitor. Pot spune ca e mai bine ca inainte, inca lucrez la asta'', a comentat Simona Halep.""Da, un pic m-am criticat, asa cum fac mereu, chiar si in teren, cand tot vorbesc ca nu am nimic cu nimeni din boxa mea sau din echipa mea, chiar le multumesc pentru sprijin si mereu sunt alaturi de mine, insa asa mi-e felul, ma lovesc un pic cam mult. Cred ca ar trebui sa ma incurajez in momentele respective si sa nu mai vorbesc atat de mult, insa lucrez la acest lucru, sunt mai bine decat inainte, acum continuu si joc fiecare punct. Inainte cedam la un moment dat. O sa lucrez la asta in continuare si cu siguranta voi fi mai bine in viitor", a declarat Halep."Darren e mereu pozitiv, ma incurajeaza si uneori eu domin cu negativismul meu, ca asa ne este felul, sa zic, la romani. O sa incerc sa invat sa fiu mai pozitiva si cu siguranta ma va ajuta in momentele importante, ca si astazi. Are dreptate cand spune ca Miami a fost, practic, primul meu turneu din 2017, pentru ca ma simt suta la suta sanatoasa, nu am nicio durere", a mai declarat a cincea jucatoare a lumii.Simona Halep, a treia favorita, a fost invinsa de britanica Johanna Konta cu 3-6, 7-6 (7), 6-2, miercuri, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Miami (Florida).Halep a ajuns si la editia de anul trecut pana in sferturile de finala, faza a competitiei unde a fost invinsa de Timea Bacsinszky Cea mai buna performanta a Simonei in Florida a fost calificarea in semifinale, la editia din 2015 - a fost depasita de Serena Williams. In acest an, Simona Halep a fost eliminata in optimi la Shenzen (6-3, 4-6, 7-5 pentru Katerina Siniakova), in primul tur la Australian Open (6-3, 6-1 pentru Shelby Rogers), s-a retras dupa calificarea in sferturi la Sankt Petersburg si a fost invinsa in turul trei al turneului de la Indian Wells (6-3, 6-3 pentru Kristina Mladenovic).