VIDEO ATP Miami: Rafael Nadal, victorios in fata lui Jack Sock; Kei Nishikori, invins de Fabio Fognini in sferturi

Rafael Nadal s-a impus categoric in partida cu Jack Sock, scor 6-2, 6-3, dupa o ora si 25 de minute de joc.In celalalt meci al zilei, Kei Nishikori a fost invins de Fabio Fognini, scor 6-4, 6-2. Japonezul a cedat dupa o ora si noua minute.Nadal si Fognini vor fi adversari in penultimul act al competitiei de la Miami. De-a lungul timpului, cei doi jucatori s-au mai intalnit de 10 ori, scorul fiind 7-3 in favoarea ibericului.A doua semifinala va fi stabilita, in noaptea de joi spre vineri, dupa disputarea partidelor Roger Federer (Elvetia), locul 6 ATP - Tomas Berdych (Cehia), locul 14 ATP, programata la ora 22.00 (ora Romaniei), si Alexander Zverev (Germania), locul 20 ATP - Nick Kyrgios (Australia), locul 16 ATP, care va avea loc la ora 02.00.