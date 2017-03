VIDEO WTA Miami: Angelique Kerber, eliminata de Venus Williams in sferturi - Americanca a reusit lovitura zilei

Venus Williams s-a impus dupa un meci care a durat o ora si 41 de minute.In penultimul act al competitiei de la Miami, americanca o va intalni pe britanica Johanna Konta (locul 11 WTA), cap de serie numarul 10, care a trecut de Simona Halep, a treia favorita, scor 3-6, 7-6(7), 6-2.Johanna Konta si Venus Williams s-au mai intalnit de trei ori pana in prezent, scorul fiind 2-1 pentru jucatoarea britanica. Ultima disputa dintre cele doua a avut loc in 2016, in finala turneului de la Staford (SUA). Konta s-a impus cu 7-5, 5-7, 6-2.2-Karolina Pliskova - 12-Caroline Wozniacki10-Johanna Konta -11-Venus Williams