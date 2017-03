VIDEO Discutie tensionata intre Simona Halep si Darren Cahill: "Ceri prea mult. Asta e caracterul meu. Am un joc ridicol"

Johanna Konta a cerut pauza de vestiar inaintea setului decisiv, iar Darren Cahill a a coborat din tribune pentru a o incuraja pe Simona. Complet demoralizata dupa ce a pierdut la tie-break setul al doilea, Halep a avut o reactie nervoasa in discutia cu antrenorul sau.Dupa terminarea time-out-ului, Halep a purtat un dialog si cu arbitrul partidei, intreband cat de lunga poate fi pauza ceruta de adversara ei. Jucatoarea de pe locul 5 WTA a parut ca nu este deloc concentrata la ceea ce se intampla pe teren, atunci cand a mai intrebat si ce jucatoare va servi prima si care este terenul in care ea trebuie sa ajunga.Mai mult, in primul time-out, Simona Halep i-a reprosat antrenorului ca este deranjata de gesturile pe care le face in momentele in care ea comite greseli: "Nu mai da din cap cand gresesc! Nu imi face bine","- E totul in regula? Reseteaza totul, nicio problema. Reseteaza-te, haide, pune-ti ordine in ganduri, a spus Darren Cahill, potrivit DigiSport.- Uneori, ceri prea mult. Asta e caracterul meu. Sunt atat de moarta (I'm so dead). Am un joc ridicol.- Deci, cum rezolvam asta?- Nicio sansa.- Bun, aduna-te...- Am facut doua duble greseli, doua duble greseli in tiebreak si am ratat toate mingile. Serveste puternic, are un forehand puternic.- Elibereaza-te, mai ai doua minute sa dai frau liber frustrarilor.- Ceri prea mult si eu cer doar...- Ce? Tu ce ceri? Ce ceri tu, exact, ce vrei?* Simona nu a raspuns, dar din semnul facut cu mana se intelege ca in acel moment nu dorea sa raspunda, ci mai degraba sa renunte la ce avea de spus.- Iata, avem o scurta conversatie, e prima noastra conversatie in acest meci. Vreau sa-ti spun acum, in mod personal: esti la egalitate de seturi cu o jucatoare foarte buna si in majoritatea timpului ai stat foarte bine in acest meci. Poti sa fii dura cu tine, eu nu voi fi.- Ma complic tot timpul.- Atunci, Simo, ai sansa de a face diferenta, asta e tot ce pot spune. Ai mai fost in pozitia asta de multe alte ori si de cele mai multe ori ai pierdut, cu atitudinea asta. Acum ai sansa de a schimba lucrurile. Depinde de tine, tu decizi ce vrei sa faci cu tine: poti sa urmezi calea asta si e in regula, sau poti sa iei o gura mare de aer, sa iti pui prosopul pe cap si sa incerci sa imbunatatesti putin situatia. E atat de simplu. Tine de tine, e ceva ce vine din interior. Asa ca nu e nicio problema in a te elibera, atat timp cat esti pregatita sa faci diferenta. Daca te bate jucand un tenis extraordinar, nicio problema! Ii strangi mana si ii spui: 'Bravo!'- Crezi ca pot sa castig acest meci?- Absolut! Cred ca poti sa castigi acest meci.- Daca nu am castigat al doilea set, in care am avut atatea sanse...- Nu ai facut totul gresit. Bine, au fost vreo doua duble greseli, ea a avut cateva lovituri extraordinare, a fost curajoasa la punctele mari. De aceea vreau sa fii curajoasa! Fii curajoasa in momentele mari. Ai servit de cateva ori fals cu al doilea serviciu, dar nu e nicio problema in a fi curajoasa.- In unele momente am fost curajoasa.- Nu o sa ma cert cu tine pe tema asta, ok? Trebuie sa iti demonstrezi tie, nu mie. Nu eu sunt cel care poate raspunde acestor intrebari, ci doar tu poti si ai sansa de a indrepta asta. Esti o atleta mai buna decat ea, trebuie sa transformi meciul intr-o intrecere atletica. Misc-o de pe loc, fa un pas inainte! Nu lovi mingea pe mijlocul terenului si asigura-te ca nu alergi doar tu. Fii atleta! La naiba, o sa ma duc eu acolo si o sa alerg, daca tu nu o faci. Fa-o sa se miste de fiecare data. De fiecare data cand ai sansa de a deschide terenul, profita de ea! Bine, poti sa faci cateva greseli, nu e nicio problema. Joaca dupa regulile tale si fa din acest meci un concurs atletic. Si pastreaza-ti concentrarea. Pune-ti prosopul pe cap, concentreaza-te la ce ai de facut si hai, sa facem un meci mare in acest ultim set. E timpul pentru o schimbare. Suntem 100% gata, e primul turneu unde esti la capacitate fizica maxima. Hai, vreau sa vad un mic zambet (Simona nu a zambit)".Simona Halep a ratat calificarea in semifinalele turneului de Miami, dupa ce a fost invinsa de Johanna Konta (11 WTA), scor 3-6, 7-6 (7), 6-2.