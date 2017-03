Live Text Simona Halep vs Johanna Konta 3-1

Incoltita de adversara, Simona o paseaza superb pe Konta cu o dreapta in lung de linie din alergare...Prima dubla a partidei ii revine britanicei (15-15) - pare usor tensionata Johanna...O ajuta insa si Simona sa iasa din stare, trimitand in afara terenului (30-15). Nu mai face insa al doilea cadou - Halep castiga punctul cu o dreapta "luata" devreme, in cross scurt (30-30). Simona castiga un schimb dur, cu lovituri la limita - prima minge de break a disputei...Vine o doua dubla a Johannei, se face 3-1 in favoarea Simonei...Sa speram ca britanica va ramane in aceasta stare de incertitudineHalep incearca sa varieze stanga-dreapta, insa trimite in afara (0-15). Cele doua jucatoare au un plan bine stabilit, se simte acest lucru dupa cum lovesc...Simona incearca sa se impuna gratie deplasarii, iar Johanna datorita fortei loviturilor (40-15). Cu mult curaj, Halep face pasul in teren si castiga schimbul cu o dreapta inside-in. Este 2-1 in favoarea ei in acest moment...Johanna este puternica la serviciu, Simona nu are rapuns pana acum (30-0). Pe un serviciu doi mai moale, Halep incearca un retur direct castigator, insa trimite in afara (40-0). Egalitate, dupa un game castigat la zero de britanica...Echilibru in acest inceput de partidaPartida a inceput cu Simona la serviciu. Debut solid de partida pentru Halep: a servit bine, a "plimbat-o" pe adversara si s-a distantat rapid la 40-0. Game-ul i-a revenit la 15 jucatoarei noastreMariana Alves este arbitrul din scaun al partideiHalep a ajuns si la editia de anul trecut pana in sferturile de finala, faza a competitiei undeCea mai buna performanta a Simonei in Florida a fost calificarea in semifinale, la editia din 2015 -Konta si Halep s-au mai intalnit o data, in optimile de finala ale turneului de la Wuhan, editia 2015, cand britanica s-a impus cu 6-3, 3-6, 7-5.