VIDEO Roger Federer, imperial inca o data: Victorie cu Juan Martin del Potro si calificare in optimile Masters-ului de la Miami

Campion la Miami in 2005 si 2006, elvetianul a avut nevoie de o ora si 22 de minute pentru a se impune in fata lui Delpo. In urma acestui rezultat, Federer conduce cu 16-5 in intalnirile directe cu sud americanul.Cap de serie numarul patru, Fedex il va intalni in optimi pe Roberto Bautista Agut (3-6, 6-2, 6-3 cu Sam Querrey).