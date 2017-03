WTA Miami: Simona Halep - Samantha Stosur 4-6; 7-5; 6-2/De la agnoie la extaz, de la mediocru la tenis de calitate/ Sferturi cu Johanna Konta

5-2. Simona serveste pentru castigarea partidei



Simona isi tine serviciul, nu fara ceva emotii, dar este 5-1 si victoria nu ii mai poate scapa



Break Simona Este 4-1 si zarurile par aruncate. Stosur pare prabusita. Stie ca a scapat o victorie mari azi



3-1 Simona isi face serviciul fara mari emotii. Forma fizica, jocul de picioare si reverul Simonei fac diferenta in aceste momente



2-0 Avem o alata Simoa acum si sperantele cresc



Setul III Break 1-0 Debut perfect pentru jucatoare noastra care reuseste breakul. Stosur pare ramasa cu gandul in urma la acel 5-2 din setul secund.



7-5 Halep si avem set decisiv unde Simona intra mai proaspata si cu un moral mai bun



Simona alearga excelent, returneaza aproape orice mine, iar Stosur pare derutata si obosita



Excelent Halep care reuseste breakul, 6-5. Stosur pare apasata de faptul ca a fost atat de aproape sa castige si a ratat mai multe mingi de set si meci. Reverul Simonei a functionat excelent pe final de se, iar jucatoarea noastra serveste pentru castigarea setului



Stosur are minge de meci, dar pare putin coplesita, iar Simona revine cu sange rece si egaleaza atunci cand nu mai credeam



Break Simona care se apropie la 4-5 si reintra in joc. Un set doi cu nu mai putin de 6 break-uri pana acum



Setul II Jucatoarea noastra nu a inceput bine nici setul secund, Stosur reusind breakul si facand 3-1. Simona reusea imediat reabrekul si parea sa revina la conducerea jocului. Serviciul slab a tradat-o insa imediat si Stosur s-a distantat la 5-2. Halep isi face serviciul si se apropie la 3-5. Are forta sa faca inca un break?



Setul I Simona Halep a pierdut primul set pe propria mana sau din nou din cauza nervozitatii excesive. A reusit breakul la 2-1, a condus cu 4-2, dar apoi nu a mai luat niciun game pana la finalul setului. Australianca si-a ridicat nivelul de joc, dar mai mult pe fondul pasivitatii Simonei care i-a permis acest lucru.

s-au intalnit de opt ori pana in rezent, impartindu-si succesele. Ultimele doua partide s-au jucat anul trecut si, la fel ca in palmaresul general, fiecare a obtinut cate o victorie: 6-2, 6-0, pentru romanca, in semifinale la Madrid, respectiv 7-6 (0), 6-3, in optimi la Roland Garros.Calificarea in turul al patrulea la Miami Open este recompensata cu 77.265 de dolari si 120 de puncte WTA.Simona Halep a atins anul trecut faza sferturilor de finala la Miami Open. Cea mai buna performanta din cariera ei in Florida a fost calificarea in semifinale, in 2015.

s-au intalnit de opt ori pana in rezent, impartindu-si succesele. Ultimele doua partide s-au jucat anul trecut si, la fel ca in palmaresul general, fiecare a obtinut cate o victorie: 6-2, 6-0, pentru romanca, in semifinale la Madrid, respectiv 7-6 (0), 6-3, in optimi la Roland Garros.Calificarea in turul al patrulea la Miami Open este recompensata cu 77.265 de dolari si 120 de puncte WTA.Simona Halep a atins anul trecut faza sferturilor de finala la Miami Open. Cea mai buna performanta din cariera ei in Florida a fost calificarea in semifinale, in 2015.