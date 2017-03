WTA: Victoria Azarenka vrea sa revina in circuit in luna iulie - US Open, marea miza din acest an

In urma cu un an de zile, Vika a impresionat dupa ce a reusit "dubla" Indian Wells/ Miami. In iulie insa, a anuntat ca se retrage, fiind insarcinata. La finalul lui decembrie (2016), sportiva a nascut un baietel.''Obiectivul meu, pentru moment, este sa fiu pregatita, in vara, pentru US Open. Voi vedea cum voi face, dar este un obiectiv realist. Am reluat antrenamentele de trei saptamani'' - Victoria Azarenka, pentru postul tv Tennis Channel, conform Agerpres.Aflata in acest moment pe locul 48 in ierarhia WTA (dupa ce nu a mai participat la niciun turneu in ultima perioada), Vika va continua colaborarea cu Michael Joyce, fostul antrenor al Mariei Sharapova din perioada 2004-2011.In varsta de 27 de ani, Vika (fost lider mondial) are in palmares doua titluri de Grand Slam: Australian Open, 2012 si 2013. A mai disputat doua finale la US Open, ambele pierdute (2012, 2013).