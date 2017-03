​VIDEO Depasit categoric cu 6-0 in primul set, Rafael Nadal a revenit si s-a calificat in turul patru de la Miami, la meciul cu numarul 1000 din cariera

Rafa a castigat cu 6-2 si 6-3 urmatoarele doua seturi, obtinand biletul pentru optimi. Meciul a durat o ora si 38 de minute. In optimi, fostul lider mondial va juca impotriva francezului Nicolas Mahut - 55 ATP.Ajuns la 30 de ani, Nadal a jucat primul meci in calitate de profesionist in aprilie 2002, la Mallorca, impotriva lui Ramon Delgado (Paraguay). A fost 6-4, 6-4 pentru iberic.Din cele 1000 de meciuri,In Era Open, doar zece jucatori au mai atins borna "1000". Cele mai multe victorii le are Jimmy Connors - 1.535 (1.256 de victorii - 279 de infrangeri). Americanul este urmat in ierarhie de Roger Federer - 1.340 de meciuri (1.094/246) si de cehul Ivan Lendl - 1.310 (1.068/242).La turneul de la "Key Biscayne", Nadal a disputat patru finale, dar nu s-a impus niciodata.